Южнокорейские саблисты завоевали золото на чемпионате мира по фехтованию

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Южнокорейские саблисты победили сборную Венгрии со счетом 45:44 в финале командного турнира на чемпионате мира по фехтованию. Соревнования проходят в Будапеште.

В матче за третье место итальянцы оказались сильнее немцев (45:38).

Россияне стали пятыми, в 1/8 финала они победили команду Японии (45:24), в четвертьфинале уступили немцам со счетом 43:45, а в матчах за 5-8-е места победили команды Румынии (45:38) и Ирана (45:33). В составе сборной России выступали Вениамин Решетников, Константин Лоханов, Дмитрий Даниленко и Алексей Якименко.

После семи дней чемпионата мира сборная России завоевала пять наград - золотую, три серебряные и бронзовую. Золото завоевала Инна Дериглазова (рапира), серебряными призерами стали Софья Великая (сабля), Сергей Бида (шпага) и женская сборная России в соревнованиях на шпагах, бронзовым призером - Дмитрий Жеребченко (рапира).

В понедельник будут разыграны два комплекта медалей: в командных женских соревнованиях на рапирах и командных мужских соревнованиях на шпагах. Чемпионат мира завершится 23 июля.