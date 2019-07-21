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Футбол в России

Футболист "Динамо" Панченко сожалеет, что команда испортила праздник болельщикам

В матче второго тура "Динамо" дома проиграло "Рубину" со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко сожалеет, что московская команда испортила праздник болельщикам. Об этом он заявил журналистам в воскресенье после поражения от казанского "Рубина".

Во втором туре чемпионата России по футболу "Динамо" уступило в большинстве на последних минутах казанскому "Рубину" (0:1).

"Разочарование полное сегодня. Что пошло не так? Счет. У нас было много моментов, мы их не реализовали, жаль, что мы испортили праздник болельщикам", - сказал Панченко.

"Любое поражение давит на команду, но у нас есть время все обдумать. Мы хотели победить, пошли в конце всеми силами в атаку, но не получилось", - добавил он.

В третьем туре "Динамо" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом" 26 июля, "Рубин" примет грозненский "Ахмат" 29 июля.

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