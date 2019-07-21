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Мировой футбол

Тренер бухарестского "Динамо" перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии

Эуджен Нягоэ потерял сознание в первом тайме игры против клуба "Университатя"

ТАСС, 21 июля. Главный тренер бухарестского "Динамо" Эуджен Нягоэ потерял сознание во время матча второго тура чемпионата Румынии по футболу. Об этом сообщает румынский телеканал Telekom.

51-летнему специалисту стало плохо во время домашней игры против клуба "Университатя", матч был прерван в первом тайме при счете 0:0, к Нягоэ приехала машина скорой помощи.

По информации источника, румынский тренер перенес сердечный приступ. В машине скорой помощи Нягоэ пришел в сознание и был доставлен в больницу. В итоге игра была возобновлена, "Динамо" проиграло со счетом 0:2.

Нягоэ возглавил "Динамо" в прошлом месяце, до этого он тренировал румынские "Сепси" и "Политехнику", а также кипрские "Арис" и "Неа Саламину". Нягоэ был помощником тренера в "Иттихаде" из Саудовской Аравии, румынском "Стяуа", а также национальной сборной Румынии. В качестве футболиста он стал чемпионом Румынии в составе "Университати" и чемпионом Венгрии с "Ференцварошем".

Теги
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