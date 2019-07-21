Тренер бухарестского "Динамо" перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии

ТАСС, 21 июля. Главный тренер бухарестского "Динамо" Эуджен Нягоэ потерял сознание во время матча второго тура чемпионата Румынии по футболу. Об этом сообщает румынский телеканал Telekom.

51-летнему специалисту стало плохо во время домашней игры против клуба "Университатя", матч был прерван в первом тайме при счете 0:0, к Нягоэ приехала машина скорой помощи.

По информации источника, румынский тренер перенес сердечный приступ. В машине скорой помощи Нягоэ пришел в сознание и был доставлен в больницу. В итоге игра была возобновлена, "Динамо" проиграло со счетом 0:2.