Шаронов: перестановки в перерыве матча с "Динамо" помогли "Рубину" добиться победы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Перестановки, совершенные в перерыве тренерским штабом казанского "Рубина", помогли добиться победы в матче чемпионата России против московского "Динамо". Об этом заявил журналистам в воскресенье после игры тренер казанского клуба Роман Шаронов.

В гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу "Рубин" в меньшинстве на последних минутах победил московское "Динамо" (1:0).

"Мы старались играть в футбол, несмотря ни на что. Не все получилось, но добились победы, - сказал Шаронов. - В перерыве сделали определенные перестановки, что помогло нам добиться нужного результата".

"Могли добиться еще большего в этом матче, но пока что есть, то есть. Философия "Рубина" - это организационный футбол", - подчеркнул специалист.

В третьем туре "Динамо" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом" 26 июля, "Рубин" примет грозненский "Ахмат" 29 июля.