Более 30 тыс. человек посетили матч чемпионата России по футболу "Сочи" - "Зенит"

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Более 30 тыс. болельщиков посетили матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и петербургским "Зенитом", что является рекордом посещаемости стадиона "Фишт" для российских соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

В среднем каждый матч команды на домашнем стадионе в прошлом сезоне посещали 3,5 тыс. человек, на весеннем этапе первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) посещаемость стадиона "Фишт" в среднем составила 5-6 тыс. зрителей. Рекорд для российских соревнований был установлен на матче с "Нижним Новгородом", который посетили более 8 тыс. человек. Вместимость стадиона "Фишт" составляет 44 287 человек. В первом туре РПЛ "Сочи" проиграл в гостях московскому "Спартаку" со счетом 0:1.

За три часа до начала встречи в Олимпийском парке Сочи уже было многолюдно, очереди в кассах стадиона начались еще с утра. Многие местные болельщики приехали на курорт целыми семьями, чтобы поддержать команду. "Такое событие я не мог пропустить, я ждал этого выхода в премьер-лигу много лет, поэтому к первой домашней игре мы заранее готовились с сыном, билеты выбирали, ждем классный футбол", - рассказал ТАСС сочинец Денис.

Кассы гостевой команды были закрыты. По словам болельщиков "Зенита", большинство петербуржцев приобрели билеты через фан-клуб. Заходили они также через отдельный вход на свой отдельный сектор, согласно правилам безопасности Российского футбольного союза.

"Мы всю жизнь болеем за "Зенит", в Сочи приехали специально из Санкт-Петербурга на матч. У нас абонемент на все игры команды, поэтому мы без проблем приобрели билеты для всей семьи. Приехали заранее, позавчера, и после матча еще денек отдохнем. Надеемся на победу, конечно, может 2:1", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС Светлана, приехавшая на футбол с мужем и сыном.

Предматчевой кульминацией стало появление огромной толпы фанатов "Зенита", которые под барабан и с песнями прошли вдоль стадиона. На матче в Сочи ожидалось около 4 тыс. болельщиков гостей.

О стадионе

"Сочи" был основан 6 июня 2018 года, клуб выступает на стадионе "Фишт", на котором проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).