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Бокс

Жена находящегося в коме боксера Дадашева вылетела в США

В субботу спортсмен перенес операцию в связи с отеком мозга

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Супруга российского боксера Максима Дадашева вылетела в США, спортсмен по-прежнему находится в коме. Об этом ТАСС сообщили в команде боксера.

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"Жена Максима вылетела в США. Точный диагноз и прогнозы будут понятны в течение ближайших 48-50 часов", - сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга.

В субботу Дадашев перенес срочную операцию в связи с отеком мозга, ему удалили часть черепа.

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