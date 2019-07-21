Победа в меньшинстве. "Рубин" в гостях обыграл "Динамо" во втором туре РПЛ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" в меньшинстве обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке, единственный мяч в игре на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил грузинский нападающий "Рубина" Бека Микелтадзе. Встреча прошла в присутствии 17135 зрителей.
Обе команды имели по одному набранному очку по итогам первого тура - "Динамо" на выезде сыграло вничью с тульским "Арсеналом" со счетом (1:1), а "Рубин" также в гостях добился ничейного результата в игре против столичного "Локомотива" (1:1). В предыдущих очных матчах команды отмечались низкой результативностью - в последних пяти встречах "Динамо" и "Рубин" забили на двоих пять голов.
"Динамо" проводило свой второй матч на обновленной арене. В матче открытия реконструированного стадиона 26 мая в рамках 30-го тура чемпионата России прошлого сезона "Динамо" сыграло вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 3:3. "ВТБ-Арена" 6 июля приняла матч за Суперкубок России, в котором "Локомотив" победил петербургский "Зенит" (3:2).
Трибуны имени тренеров
К первому домашнему матчу "Динамо" в сезоне-2019/20 клуб выпустил специальную линейку одежды и сувениров с хештегом #ДинамоДома. Также на территории стадиона болельщиков ждали развлечения в виде настольного футбола, творческих мастер-классов с изготовлением памятных подарков, а также футбольный фристайл. Для детей была открыта специальная игровая зона, также по территории стадиона располагались студии аквагрима.
Праздничная предматчевая программа началась за два часа до начала встречи в торговом центре, который находится на территории стадиона. Внутри торгового центра была размещена студия клубного телевидения "Динамо", во время трансляции ведущий вызывал всех болельщиков, которые хотели пожелать "Динамо" удачи в новом сезоне. В другом конце торгового центра перед зрителями выступила музыкальная группа, участники которой являются болельщиками бело-голубых.
После выступления началась автограф-сессия бывших футболистов "Динамо" Кевина Кураньи, Люка Уилшера, Лео Фернандеса и Йована Танасиевича. Болельщики имели возможность сфотографироваться с игроками, пообщаться со своими кумирами, также футболисты вручили сезонные абонементы болельщикам "Динамо".
За час до начала встречи было объявлено, что трибуны "ВТБ-Арены" получили имена легендарных тренеров московской команды. Трибуна А получила имя Александра Пономарева, трибуна B будет носить имя Констанина Бескова, трибуна C названа в честь Александра Севидова и трибуна D - в честь Михаила Якушина.
За десять минут до стартового свистка на поле состоялся парад бывших капитанов "Динамо": Андрея Сметанина, Фернандеса, Валерия Зыкова, Виктора Лосева, Сергея Некрасова, Эрика Яхимовича, Сергея Подпалого, Алексея Петрушина, Денис Клюева, Владимира Козлова и Кураньи. Зрители приветствовали легенд громкими овациями. Капитаны совершили круг почета по полю, во время парада Лев Лещенко исполнил гимн "Динамо", а болельщики бело-голубых подготовили красочный перфоманс, разместив большой баннер на трибуне С с надписью "Навеки вместе".
Скучный первый тайм
Игра началась с активного наступления игроков "Динамо" на ворота "Рубина". Однако территориальное владение не приводило к голевым моментам. Казанский клуб смог создать несколько позиционных атак уже ближе к 15-й минуте, однако это не привело даже к ударам по воротам.
К середине первого тайма игра, которая и так не была на высоких скоростях, замедлилась, голевые моменты лишь изредка появлялись у команд. Например, хорошую возможность имел полузащитник "Рубина" Зурико Давиташвили, который подхватил мяч в центре поля и протащил его до штрафной, однако его удар в прекрасном подкате заблокировал защитник "Динамо" Тони Шуньич.
На 36-й минуте встречи полузащитник казанцев Евгений Башкиров получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. После этого "Динамо" активизировалось в атакующих действиях. Сначала мяч после удара Артура Юсупова почти оказался в сетке, однако защитник "Рубина" Евгений Сорокин выбил мяч с линии ворот в последний момент. А спустя несколько минут игрок "Динамо" Мигел Кардозу не смог переиграть Юрия Дюпина после выхода четырех динамовцев на ворота "Рубина".
Казанцам необходимо было не пропустить до конца первого тайма, чтобы облегчить себе задачу на вторую половину встречи. В перерыве тренер "Рубина" Роман Шаронов сделал двойную замену, выпустив на поле Микелтадзе и защитника Дениса Степанова. После игры Шаронов подчеркнет, что именно эти перестановки помогли команде добиться нужного результата. Наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов в перерыве решил сделать ставку на атакующий потенциал своей команды, выпустив на поле нападающего Рамиля Шейдаева вместо полузащитника Вячеслава Грулева.
"Испортили праздник болельщикам"
Во втором тайме динамовцы усилили давление на ворота "Рубина", однако к опасным моментам это не приводило. Несмотря на удаление, казанский клуб начали активнее играть в атаке, пытаясь искать удачи на стандартах. Второй голевой шанс на 57-й минуте имел Кардозу, который получил мяч на линии вратарской, однако португалец пробил выше ворот. "Рубин" ответил атакой с правого фланга, когда Олег Данченко ворвался в штрафную после индивидуального прохода и точно прострелил вдоль вратарской на Павла Могилевца, но его удар отразил Антон Шунин.
Защитники "Рубина" грамотно выстроили оборонительные линии и не позволяли футболистам "Динамо" часто получать мяч в штрафной площади. Не помог бело-голубым и Кирилл Панченко, который вышел на замену во втором тайме. Нападающий запомнился лишь ударом из-за пределов штрафной, который легко взял Дюпин.
Бело-голубые пытались искать лазейки в обороне "Рубина", однако защитники клуба из Казани были непреступны. А на третьей добавленной ко второму тайму минуте "Рубин" убежал в контратаку, и с передачи Могилевца гол забил дебютант "Рубина" Микелтадзе. В итоге "Рубин" одерживает волевую победу, играя в меньшинстве 55 минут.
Важным событием стало то, что впервые на матче РПЛ в онлайн-режиме работала система видеоассистента рефери (VAR), однако главный арбитр встречи Виталий Мешков не воспользовался видеопомощью. Лучшим игроком матча был признан капитан "Рубина" Вячеслав Подберезкин.
"Динамо" не может победить уже в восьмом матче РПЛ подряд, серия длится с сезона-2018/19. Клуб находится в поиске своей игры, но пока у команды серьезно страдает реализация моментов, что подчеркнул Панченко после матча. "У нас было много моментов, мы их не реализовали, жаль, что мы испортили праздник болельщикам", - сказал нападающий.
"Мы старались играть в футбол, несмотря ни на что. Не все получилось, но добились победы, - сказал Шаронов. - В перерыве сделали определенные перестановки, что помогло нам добиться нужного результата. Могли добиться еще большего в этом матче, но пока что есть, то есть. Философия "Рубина" - это организационный футбол".