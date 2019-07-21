Победа в меньшинстве. "Рубин" в гостях обыграл "Динамо" во втором туре РПЛ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" в меньшинстве обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке, единственный мяч в игре на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил грузинский нападающий "Рубина" Бека Микелтадзе. Встреча прошла в присутствии 17135 зрителей.

Обе команды имели по одному набранному очку по итогам первого тура - "Динамо" на выезде сыграло вничью с тульским "Арсеналом" со счетом (1:1), а "Рубин" также в гостях добился ничейного результата в игре против столичного "Локомотива" (1:1). В предыдущих очных матчах команды отмечались низкой результативностью - в последних пяти встречах "Динамо" и "Рубин" забили на двоих пять голов.

"Динамо" проводило свой второй матч на обновленной арене. В матче открытия реконструированного стадиона 26 мая в рамках 30-го тура чемпионата России прошлого сезона "Динамо" сыграло вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 3:3. "ВТБ-Арена" 6 июля приняла матч за Суперкубок России, в котором "Локомотив" победил петербургский "Зенит" (3:2).

Трибуны имени тренеров

К первому домашнему матчу "Динамо" в сезоне-2019/20 клуб выпустил специальную линейку одежды и сувениров с хештегом #ДинамоДома. Также на территории стадиона болельщиков ждали развлечения в виде настольного футбола, творческих мастер-классов с изготовлением памятных подарков, а также футбольный фристайл. Для детей была открыта специальная игровая зона, также по территории стадиона располагались студии аквагрима.

Праздничная предматчевая программа началась за два часа до начала встречи в торговом центре, который находится на территории стадиона. Внутри торгового центра была размещена студия клубного телевидения "Динамо", во время трансляции ведущий вызывал всех болельщиков, которые хотели пожелать "Динамо" удачи в новом сезоне. В другом конце торгового центра перед зрителями выступила музыкальная группа, участники которой являются болельщиками бело-голубых.

После выступления началась автограф-сессия бывших футболистов "Динамо" Кевина Кураньи, Люка Уилшера, Лео Фернандеса и Йована Танасиевича. Болельщики имели возможность сфотографироваться с игроками, пообщаться со своими кумирами, также футболисты вручили сезонные абонементы болельщикам "Динамо".

За час до начала встречи было объявлено, что трибуны "ВТБ-Арены" получили имена легендарных тренеров московской команды. Трибуна А получила имя Александра Пономарева, трибуна B будет носить имя Констанина Бескова, трибуна C названа в честь Александра Севидова и трибуна D - в честь Михаила Якушина.

За десять минут до стартового свистка на поле состоялся парад бывших капитанов "Динамо": Андрея Сметанина, Фернандеса, Валерия Зыкова, Виктора Лосева, Сергея Некрасова, Эрика Яхимовича, Сергея Подпалого, Алексея Петрушина, Денис Клюева, Владимира Козлова и Кураньи. Зрители приветствовали легенд громкими овациями. Капитаны совершили круг почета по полю, во время парада Лев Лещенко исполнил гимн "Динамо", а болельщики бело-голубых подготовили красочный перфоманс, разместив большой баннер на трибуне С с надписью "Навеки вместе".

Скучный первый тайм

Игра началась с активного наступления игроков "Динамо" на ворота "Рубина". Однако территориальное владение не приводило к голевым моментам. Казанский клуб смог создать несколько позиционных атак уже ближе к 15-й минуте, однако это не привело даже к ударам по воротам.

К середине первого тайма игра, которая и так не была на высоких скоростях, замедлилась, голевые моменты лишь изредка появлялись у команд. Например, хорошую возможность имел полузащитник "Рубина" Зурико Давиташвили, который подхватил мяч в центре поля и протащил его до штрафной, однако его удар в прекрасном подкате заблокировал защитник "Динамо" Тони Шуньич.