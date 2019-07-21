"Краснодар" и "Спартак" узнают соперников по квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

НЬОН /Швейцария/, 22 июля. /ТАСС/. Процедура жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В рамках церемонии соперников по этой стадии отбора в еврокубковые турниры узнают российские "Краснодар" и "Спартак", также станет известен потенциальный соперник тульского "Арсенала", если тот по сумме двух встреч во втором квалификационном раунде Лиги Европы сможет пройти азербайджанский "Нефтчи".

Для "Краснодара" предстоящие матчи квалификации Лиги чемпионов станут дебютом в главном еврокубке, ранее краснодарцы выступали только в Лиге Европы. В прошлом сезоне подопечные Мурада Мусаева заняли третье место в чемпионате страны и тем самым обеспечили себе участие в третьем отборочном раунде главного еврокубка. Соперником команды, главным тренером которой с этого сезона значится Сергей Матвеев, станет либо португальский "Порту", который этим летом купил у "Спартака" нападающего Зе Луиша, либо победитель одной из двух пар - или "Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды), или "Олимпиакос" (Греция) - "Виктория" (Пльзень, Чехия).

Мурад Мусаев, руководивший "Краснодаром" с весны 2018 года, в июле был подвергнут санкциям со стороны УЕФА - 35-летний специалист, де-факто исполнявший функции главного тренера, не сможет выступать в этом качестве в еврокубках в сезоне-2019/20, поскольку он только в июне получил тренерскую лицензию категории A. Для того, чтобы работать в качестве главного тренера в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, специалист год должен отработать на уровне лицензии A, только после этого Мусаев сможет начать обучение на необходимую ему категорию Pro. Как сообщил ТАСС в среду генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков, Российский футбольный союз (РФС) пытался добиться разрешения для тренера "Краснодара" на досрочное начало повышения квалификации, но УЕФА не стал менять своего решения.

Бронзовый призер чемпионата России не попал в число сеяных команд третьего квалификационного раунда, как и турецкий "Истанбул Башакшехир", бельгийский "Брюгге" и австрийский ЛАСК. Посеянным является вице-чемпион Украины киевское "Динамо", однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить клубы из Украины и России при жеребьевках.

Матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6-7 и 13-14 августа. При жеребьевке будут определены пары команд и хозяева полей в первых матчах. Победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды получают возможность сыграть в групповом турнире Лиги Европы. Помимо команд "пути представителей лиг", где соперника узнает "Краснодар", в понедельник будут определены пары команд "пути чемпионов", где в борьбу вступят полуфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов голландский "Аякс" и греческий ПАОК, а остальные команды определятся по итогам 2-го раунда.

"Зенит" и "Локомотив" начнут с группового этапа

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдет 5 августа в том же Ньоне. В основном турнире Лиги чемпионов выступят 32 клуба, из которых 26 уже известны. Это российские "Зенит" и "Локомотив", английские "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия", итальянские "Ювентус", "Наполи", "Аталанта" и "Интер", немецкие "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер", французские ПСЖ, "Лилль" и "Лион", а также португальская "Бенфика", украинский "Шахтер", бельгийский "Генк", турецкий "Галатасарай" и австрийский "Зальцбург". Еще шесть команд определит квалификация, два клуба квалифицируются по пути представителей лиг, четыре - по чемпионскому пути.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 29 августа в Монако. В новом сезоне финал главного еврокубка запланирован на 30 мая 2020 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

Соперники "Спартака" и потенциальные противники "Арсенала"

В 16:00 мск состоится жеребьевка третьего раунда Лиги Европы, где определится соперник "Спартака", который в прошлом розыгрыше чемпионата России занял пятое место. Красно-белые попали в число сеяных команд, соперником команды Олега Кононова станет либо швейцарский "Тун", либо победитель одной из следующих пар, которые встречаются во втором отборочном раунде: "Лехия" (Гданьск, Польша) - "Брондбю" (Дания), "Млада Болеслав" (Чехия) - "Ордабасы" (Казахстан), "Арис" (Греция) - АЕЛ (Кипр) или "Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Спартак" (Трнава, Словакия).

На этой стадии второго по значимости еврокубка также может выступить занявший шестое место тульский "Арсенал". Это произойдет, если дебютанты еврокубков от России по сумме двух матчей победят азербайджанский "Нефтчи", их игры состоятся 25 июля и 1 августа.

Соперником туляков может стать турецкий "Трабзонспор", израильский "Бней Иегуда", либо сильнейший в одной из следующих пар: "Утрехт" (Нидерланды) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина), ЦСКА (София, Болгария) - "Осиек" (Хорватия), "Люцерн" (Швейцария) - "КИ Клаксвик" (Фарерские острова) или "Гонвед" (Венгрия) - "Университатя" (Румыния).

В Лиге Европы команды также пробиваются в основную сетку турнира по пути представителей лиг и чемпионскому пути (здесь выступают клубы, начинавшие сезон в квалификации Лиги чемпионов). В основном турнире Лиги Европы сыграют 48 команд, 17 из них, включая занявший четвертое место в чемпионата России ЦСКА, получили автоматические путевки. Жеребьевка группового турнира Лиги Европы состоится в Монако 30 августа. Финал турнира сезона-2019/20 состоится 27 мая в Гданьске.