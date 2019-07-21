Голевое пиршество. Во втором туре чемпионата России по футболу команды забили 26 мячей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Центральная встреча тура между "Ростовом" и московским "Спартаком" завершилась боевой ничьей со счетом 2:2. Последний раз во втором туре чемпионата страны команды забивали больше в 1998 году - 31 раз.

Матч ростовчан с красно-белыми с каждым годом становится все принципиальнее. Помимо того, что в прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" дважды проиграл, подопечным Олега Кононова предстояло сыграть сразу против четырех экс-футболистов московского клуба. Стоит отметить, что спартаковцы не выигрывали в Ростове-на-Дону с 2013 года, а с 2017 года донскую команду возглавляет бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Карпин. При нем "Ростов" в матчах чемпионата России уступил "Спартаку" лишь однажды, одержав две победы.

Встреча вышла обоюдоострой, в первой половине матча команды показали живую игру без центра поля. Первый опасный эпизод произошел в штрафной "Спартака", когда Андрей Ещенко свалил в штрафной площади новичка "Ростова" Матиаса Норманна, но главный арбитр встречи Кирилл Левников предпочел не назначать одиннадцатиметровый. Около десяти минут спустя счет был открыт хозяевами поля: Алексей Ионов получил пас вблизи ворот Александра Максименко, но не сумел пробить голкипера красно-белых. Тем не менее, полузащитник ростовчан доиграл эпизод и прострелил на оставшегося совершенно одного Хорена Байрамяна - тот обработал мяч и поразил ворота "Спартака", Максименко был бессилен.

Ответ последовал через три минуты, когда вернувшийся из аренды в тульском "Арсенале" Бакаев совершил проход в штрафную, а защитник ростовчан Евгений Чернов заплел спартаковцу ноги. В этот раз нарушение было очевидным и Левников поставил на точку, пенальти реализовал Луис Адриано. Во втором тайме отыгрываться пришлось уже хозяевам: Чернов во время углового проиграл борьбу капитану красно-белых Георгию Джикии, который мощно пробил мимо экс-спартаковца Сергея Песьякова.

Последнее слово осталось также за двумя бывшими игроками "Спартака" Романом Еременко и Александром Зуевым. В добавленное время Элдор Шомуродов продавил на фланге Айртона, передал мяч Еременко, который увидел на дальней штанге Зуева - 2:2. По окончании встречи Карпин заявил, что ростовчане должны были одержать победу в этом матче. "Должны были выиграть. Не смогли, но должны были выиграть, а не спасать ситуацию", - сказал он.

В своем комментарии после матча Карпин не стал отмечать судейские решения по ходу встречи, но после игры на своей странице в соцсетях ростовчане разместили видеоролик, содержащий спорные эпизоды матча, которые, по мнению клуба, Левников трактовал в пользу гостей.

Пиротехника на "Ростов-Арене", вмешательство ОМОНа и применение грубой силы

Несмотря на красивую спортивную составляющую матча, вечер был омрачен стычкой болельщиков "Спартака" и ОМОНа. После игры организаторы долгое время не выпускали из подтрибунного помещения болельщиков из фанатского сектора "Спартака", так как стюарды пытались выявить нарушителей, которые использовали во время матча пиротехнику. Всего было задержано восемь человек, а сами задержания стали следствием нарушения общественного порядка, в частности, конфликта со стюардом, использования файеров и петард, а также драки с контролером-распорядителем. Остальные фанаты столичного клуба смогли покинуть стадион через 45 минут после окончания матча.

"После матча проводились мероприятия по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их, завязалась потасовка. По решению оперативного штаба был введен ОМОН, инцидент локализован, нарушители доставлены в отделения полиции", - говорится в заявлении РПЛ после встречи.

По итогам данного эпизода "Спартак" также выпустил заявление, в котором выразил недовольство действиями правоохранительных органов. "Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОН в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины. Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, и осуждаем такие действия ростовской полиции", - говорится в сообщении "Спартака".

Дело дошло до Госдумы - член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил желание прояснить ситуацию и заявил, что напишет запрос организаторам встречи по поводу действий правоохранительных органов после игры. "Я обязательно напишу запрос организаторам соревнований, потому что согласно российскому законодательству, за безопасность любого спортивного мероприятия несет ответственность именно организатор. Нужно внимательно изучить то, что произошло, прежде чем делать какие-то выводы", - сказал Свищев.

Камбэк "Краснодара" и перестрелка в Самаре

Сам матч "Ростова" и Спартака" стал лишь красивым завершением первого игрового дня, начало было положено в Уфе, где зрители увидели пять забитых мячей. "Краснодар" начал чемпионат с поражения от грозненского "Ахмата", однако бронзовые призеры минувшего розыгрыша РПЛ считались в матче с "Уфой" фаворитом. Тем удивительнее было видеть счет 2:0 в пользу "Уфы" после первой половины встречи: сначала полузащитник уфимцев Кэтэлин Карп завершил размашистую комбинацию команды дальним ударом с полулета в нижний угол ворот Матвея Сафонова, а на 40-й минуте встречи после подачи с углового отличился защитник Джемал Табидзе. При этом "Краснодар" в первом тайме не сумел создать особых проблем обороне хозяев.

Второй тайм матча прошел совершенно по иному сценарию - уже на 49-й минуте встречи датский полузащитник краснодарцев Юнес Намли одним финтом убрал двоих игроков "Уфы" и прострелил в центр штрафной, пас был прерван Оливье Тиллем, что позволило Намли воспользоваться отскоком и забить мяч в ворота. "Уфа" второй тайм провела в контратаках, несколько из которых не сумел завершить Сильвестр Игбун. Спустя 25 минут игрок сборной Нидерландов Тонни Вилена, оставшийся совершенно один, пробил с 30 метров в верхний угол ворот Алексея Чернова, застав голкипера врасплох. На 87-й минуте Табидзе отличился вновь, но уже не с лучшей стороны - мяч после удара Кристиана Рамиреса попал в голову защитнику хозяев и залетел в ворота - "Уфа" терпит второе поражение подряд со счетом 2:3.

В отличие от уфимского клуба, "Арсенал" сумел додержать преимущество в Самаре. Бенефис Сергея Ткачева в середине первого тайма вывел вперед "Арсенал", сначала полузащитник забил сам, а двумя минутами спустя с его передачи отличился Эванс Кангва. Игроки "Крыльев Советов" не стали отсиживаться в обороне и единственным ударом в створ в первом тайме сократили отставание: форвард Александр Соболев, который своим дублем принес самарцам победу над ЦСКА в первом туре, точно пробил через себя. В начале второго тайма команды вновь обменялись голами - на 52-й минуте забил румынский нападающий "Арсенала" Александру Тудорие, а на 56-й минуте после неудавшегося удара через себя Деяна Радоньича забил защитник Тарас Бурлак, вернувший самарским болельщикам надежду. Тем не менее, итоговый счет, как и в уфимском матче - 3:2.

Уверенные победы ЦСКА и "Локомотива"

ЦСКА, сенсационно проигравший в первом туре самарским "Крыльям Советов", в субботу со счетом 2:1 дома одержал победу над "Оренбургом". Встреча прошла с ожидаемым преимуществом армейцев, которые не позволяли гостям большую часть матча даже подобраться к своей штрафной. На 30-й минуте хорват Никола Влашич открыл счет дальним ударом, мяч после рикошета залетел в ворота оренбуржцев, а спустя несколько минут преимущество хозяев удвоил Арнор Сигурдссон, завершивший красивую атаку мощным ударом слета. Счет 2:0 вытекал из логики игры, но буквально через некоторое время после пропущенного гола "Оренбург" провел атаку, в которой Никита Маляров сумел размочить счет.

В компенсированное ко второму тайму время "Оренбург" имел голевой момент, но Игорь Акинфеев отразил удар Джордже Деспотовича в упор. Для армейцев эта победа стала некой реабилитацией за поражение в Самаре, как отметил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. "Нам, конечно, было важно после оплеухи в Самаре одержать сегодня победу, - сказал специалист. - У нас был хороший настрой на игру, достаточно хорошо двигались, всю игру держали под контролем, если бы не обидный гол с углового, более уверенно довели бы матч до победы".

Московский "Локомотив", в свою очередь, с тем же счетом во второй игровой день одолел дома новичка лиги "Тамбов". Несмотря на давление хозяев поля в начале матча, первыми отличились именно подопечные Александра Григоряна - уже на шестой минуте тамбовчане завладели мячом после прессинга у ворот "Локомотива", а Михаил Костюков замкнул прострел партнера. Заключивший, к счастью болельщиков железнодорожников, новый контракт Маринато Гилерме шансов отразить этот мяч не имел. Как и ЦСКА, "Локомотив" в середине тайма включился и провел ударный отрезок, в ходе которого эффектно отличились португалец Эдер, вышедший в старте вместо не восстановившегося до конца от повреждения Федора Смолова, и Владислав Игнатьев, оставленный без присмотра в штрафной игроками "Тамбова".

Несмотря на радость от победы, главным событием последних дней для "Локомотива" было продление контракта с Гилерме, защищающим цвета клуба с 2007 года. "Вратарская позиция непростая, и что-то менять сложно, возможно, были бы проблемы. Человек остался, он заслужил этот контракт. Я его не уговаривал, это его личное дело, красавец, что договорился", - отметил Игнатьев.

В третьем туре чемпионата Гилерме и Акинфеев попробуют сохранить ворота в неприкосновенности в очном противостоянии - матч ЦСКА и "Локомотива" пройдет 28 июля (19:00 мск).

Мешков не обратился к помощи VAR

Второй тур знаменателен тем, что впервые в ходе матча использовалась в режиме онлайн система видеоассистента рефери (VAR). После старта чемпионата в Российском футбольном союзе (РФС) отмечалось, что это может случиться в играх второго тура. Единственной встречей с VAR стал матч столичного "Динамо" и казанского "Рубина". Главный арбитр матча Виталий Мешков ни разу лично не решил посмотреть видеоповтор.

Для "Рубина", начавшего сезон с ничьи в Черкизово, второй выезд в Москву дался намного сложнее - уже на 36-й минуте полузащитник Евгений Башкиров схлопотал вторую желтую карточку и был удален с поля. Несмотря на давление "Динамо", казанцы смогли в меньшинстве отстоять собственные ворота. Более того, в добавленное ко второму тайму время "Рубин" убежал в контратаку, которую завершил ударом в угол на последних секундах встречи нападающий Бека Микелтадзе.

"Динамо" не может одержать победу уже в восьмом матче РПЛ подряд, серия длится с сезона-2018/19. Москвичи находятся в поиске игры, но пока у команды страдает реализация голевых моментов, что подчеркнул нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после матча. "У нас было много моментов, мы их не реализовали, жаль, что мы испортили праздник болельщикам", - сказал футболист.

Лидеры РПЛ

Екатеринбургский "Урал" на своем поле разгромил "Ахмат", одержав вторую победу в двух матчах, и закрепился в лидерах турнирной таблицы чемпионата. Несмотря на отсутствие из-за повреждения лидера атак екатеринбуржцев - румына Эрика Бикфалви, который в матче с "Уфой" отметился дублем, команда уверенно переиграла гостей. Голами в составе "Урала" отметились Владимир Ильин, Отман Эль-Кабир и Юрий Бавин. В следующем туре "Уралу" предстоит сыграть в гостях с буксующим "Динамо", встреча пройдет 26 июля.

Первую строчку екатеринбуржцы делят с действующим чемпионом санкт-петербургским "Зенитом", который со счетом 2:0 победил в гостях "Сочи". В составе петербуржцев отличился иранский бомбардир Сердар Азмун, реализовавший заработанный пенальти за снос во время выхода один на один, второй гол на счету полузащитника Магомеда Оздоева. Победу "Зенита" увидели 35 102 человека, пришедшие в ливень на трибуны "Фишта". Это число стало рекордом арены на внутрироссийских соревнованиях.

Для сочинцев начало чемпионата вышло особенно тяжелым, но игра дебютанта премьер-лиги заставила напрячься в первом туре "Спартак", а сейчас - "Зенит", который допустил немало моментов у собственных ворот, но игроки "Сочи" из убойных позиций били мимо. Сочинский клуб замыкает турнирную таблицу РПЛ после двух туров, не сумев забить ни одного мяча.