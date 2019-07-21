Футболист Дзюба готов выходить на поле в любом состоянии ради команды

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба после матча с "Сочи" признался журналистам, что ему было очень тяжело играть, но ради команды он готов выходить на поле в любом состоянии.

Дзюба начал матч с "Сочи" на скамейке запасных из-за плохого самочувствия. Во втором тайме 30-летний форвард вышел на поле и сделал голевую передачу, в итоге "Зенит" одержал победу в гостевом матче с "Сочи" со счетом 2:0.

"Голевая передача есть, это приятно, я всегда играю на команду. Я здесь оказался, что быть с командой. Сколько надо, столько я выйду, в любом состоянии, потому что сейчас нужно набирать очки. Сейчас такой период, когда все играют очень тяжело, нет явных лидеров, все друг с другом мучаются, поэтому очень важно такие матчи вырывать, - рассказал Дзюба.

Спортсмен добавил, что матч был для него тяжелым. "Мне тяжело было, в принципе, три дня не тренировался, расстроился, что так получилось, на ровном месте. Бессонная ночь сегодня была ужасная: душно, кондиционер нельзя включать, горло просто пылает, воду не мог пить. Сейчас я мечтаю поесть", - отметил футболист.

Матч "Сочи" - "Зенит" прошел в воскресенье на сочинском стадионе "Фишт". Зрителями стали более 35 тыс. человек, что стало рекордом стадиона для внутрироссийских соревнований. Вместимость стадиона составляет 45 тыс. человек.