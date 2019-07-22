Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сундквист продлил контракт с "Сент-Луисом"

ТАСС, 22 июля. Шведский нападающий Оскар Сундквист подписал новый контракт с действующим чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луисом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Его зарплата составит $2,75 млн в год.

В минувшем сезоне швед набрал 31 очко (14 шайб + 17 результативных передач) в 74 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 25 встречах. Он является единственным хоккеистом "Сент-Луиса", для которого победа в Кубке Стэнли не стала первой в карьере. Сундквист выигрывал трофей в составе "Питтсбурга" в сезоне-2015/16.

"Сент-Луис" в финальной серии Кубка Стэнли обыграл "Бостон" со счетом 4-3.