Российская теннисистка Касаткина поднялась на 40-е место в рейтинге WTA

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 41-го на 40-е место в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова идет на 44-м месте, Екатерина Александрова - на 48-м, Вероника Кудерметова - на 55-м, Маргарита Гаспарян - на 57-м, Анастасия Потапова - на 64-м, Мария Шарапова - на 81-м, Вера Звонарева - на 88-м, Анна Блинкова - на 93-м, Наталья Вихлянцева - на 94-м.

В первой десятке рейтинга не произошло изменений. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6257), третьей - чешка Каролина Плишкова (6055).

Рейтинг WTA от 22 июля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6605 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 6257;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6055;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5933;

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5130;

6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4785;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4638;

8 (8). Слоан Стивенс (США) - 3802;

9 (9). Серена Уильямс (США) - 3411;

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3365;

40 (41). Дарья Касаткина (Россия) - 1325...

44 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185…

48 (49). Екатерина Александрова (Россия) - 1133…

55 (56). Вероника Кудерметова (Россия) - 996…

57 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…

64 (69). Анастасия Потапова (Россия) - 865…

81 (76). Мария Шарапова (Россия) - 740…

88 (78). Вера Звонарева (Россия) - 700…

93 (94). Анна Блинкова (Россия) - 664;

94 (100). Наталья Вихлянцева (Россия) - 655.