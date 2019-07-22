Мерзликин: российские шпажистки близки к решению задачи отбора на Олимпиаду

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на шпагах заложила прочный фундамент для отбора на Олимпиаду в Токио, но борьба еще не закончена, набор рейтинга продолжается. Таким мнением с ТАСС поделился старший тренер команды Юрий Мерзликин.

Российские шпажистки уступили в финальном матче чемпионата мира, проходящего в Будапеште, сборной Китая со счетом 28:29. В составе сборной России выступали Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина. Последний укол россиянки уступили на приоритете при счете 28:28.

"Оценивать результат следует относительно целей и задач команды, сейчас чемпионат мира для сборных - это в первую очередь отбор на Олимпиаду в Токио, но продолжение следует. Мы попытались заложить прочный фундамент в решении этой задачи, чтобы нам было легче в дальнейшем, но набор рейтинга продолжается. Очки, заработанные на Европе и мире, не сгорают. Мы близки к решению главной задачи", - рассказал Мерзликин.

Тренер отметил, что его пока не полностью удовлетворяют действия команды. "У нас много моментов, когда мы ведем в счете, но уступаем. Это командная борьба, в которой задел не создается одним человеком. Разочаровывают не спортсменки, было бы некорректно так говорить, расстраивают ситуации, ими создаваемые, был допущен ряд серьезных ошибок, нам предстоит серьезный разбор", - сказал он.

Мерзликин рассчитывает, что участницы чемпионата мира подойдут во всеоружии к началу нового сезона. "Первые официальные старты следующего сезона пройдут в ноябре, а пока всем предстоит небольшой отдых, хотелось бы, чтобы спортсменки немного выдохнули. Первый рейтинговый турнир следующего сезона будет в Таллине, а потом без продыха работаем до мая следующего года. Надо серьезно поработать над календарем, команда должна быть в силах, чтобы бороться на главном старте за самые высокие места", - отметил он.

Золотой резерв российской шпаги

Что касается резерва женской сборной по фехтованию на шпагах, Мерзликин напомнил - женская команда в этой дисциплине одержала победу на летней Универсиаде в Неаполе. В финале команда в составе Анны Королевой, Дарьи Мартынюк, Марии Образцовой и Евгении Жарковой выиграла у сборной Италии - 45:40.

"Наши девушки выиграли Универсиаду, у нас есть чемпионки Европы и мира - резерв есть. Также мы надеемся на полное восстановление Татьяны Гудковой после травмы. Не зря говорят, что Олимпиада - это соревнования молодых, и мы обязательно будем внимательно следить за резервом, показательным примером можно считать 22-летнего венгра Шиклоши, нового чемпиона мира. Это фехтование", - подчеркнул Мерзликин.