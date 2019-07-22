Даниил Медведев поднялся на девятую строчку рейтинга ATP

ТАСС, 22 июля. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Карен Хачанов продолжает занимать восьмую строчку. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
Медведев обошел итальянского теннисиста Фабио Фоньини, опустившегося на десятую строчку, других изменений в топ-10 рейтинга не произошло. В активе 23-летнего Медведева - 2625 очков, 23-летнего Хачанова - 2890. Россиянин Андрей Рублев опустился на 78-е место (716). Медведев впервые в карьере вошел в топ-10 15 июля, Хачанов находится в десятке лучших с 10 июня, двое россиян впервые с 2010 года находятся в топ-10 рейтинга.
Чилиец Николас Харри одержал победу на турнире в шведском Бостаде, переиграв в финале аргентинца Хуана Игнасио Лондеро, благодаря чему переместился с 64-й на 38-ю строчку (1135), Лондеро - с 71-й на 56-ю позицию (938). Серб Душан Лайович стал победителем турнира в хорватском Умаге и поднялся с 36-й на 26-ю позицию (1456). Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP от 22 июля:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков,
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945,
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460,
- 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595,
- 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4325,
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045,
- 7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040,
- 8 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2890,
- 9 (10). Даниил Медведев (Россия) - 2625,
- 10 (9). Фабио Фоньини (Италия) - 2535...
- 26 (36). Душан Лайович (Сербия) - 1456...
- 38 (64). Николас Харри (Чили) - 1135...
- 56 (71). Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - 938...
- 78 (76). Андрей Рублев (Россия) - 716.