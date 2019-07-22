Даниил Медведев поднялся на девятую строчку рейтинга ATP

ТАСС, 22 июля. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Карен Хачанов продолжает занимать восьмую строчку. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

Медведев обошел итальянского теннисиста Фабио Фоньини, опустившегося на десятую строчку, других изменений в топ-10 рейтинга не произошло. В активе 23-летнего Медведева - 2625 очков, 23-летнего Хачанова - 2890. Россиянин Андрей Рублев опустился на 78-е место (716). Медведев впервые в карьере вошел в топ-10 15 июля, Хачанов находится в десятке лучших с 10 июня, двое россиян впервые с 2010 года находятся в топ-10 рейтинга.

Чилиец Николас Харри одержал победу на турнире в шведском Бостаде, переиграв в финале аргентинца Хуана Игнасио Лондеро, благодаря чему переместился с 64-й на 38-ю строчку (1135), Лондеро - с 71-й на 56-ю позицию (938). Серб Душан Лайович стал победителем турнира в хорватском Умаге и поднялся с 36-й на 26-ю позицию (1456). Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 22 июля: