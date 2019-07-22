Шубенков планирует вернуться на дорожку 24 августа на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали мирового первенства 2017 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, травмировавшийся на июньском этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко, пока испытывает проблемы со здоровьем, поэтому вынужден пропустить июльский чемпионат России. Как сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов, его подопечный планирует вернуться в спорт 24 августа в Париже.

Россиянин 16 июня в Рабате стал победителем забега, на финише которого столкнулся с действующим чемпионом мира Омаром Маклеодом из Ямайки. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, из-за чего был вынужден пропустить этап "Бриллиантовой лиги" в американском Стэнфорде 30 июня и все последующие старты.

"Сергей продолжает залечивать болячки, поэтому на чемпионате России в Чебоксарах он точно не выступит, - отметил Клевцов. - Шубенков, как вы знаете, проходил курс лечения в Австрии. Правое колено он там, в принципе, вылечил, но сейчас есть еще небольшие проблемы с левой ногой. Сейчас мы продолжаем лечиться и понемногу тренируемся".

"По нашим планам, первым стартом Шубенкова после возвращения должен быть этап "Бриллиантовой лиги" в Париже, который пройдет 24 августа. Затем 3 сентября мы хотели бы выступить на турнире в Загребе, 6 сентября - в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе и 9 сентября - на матче Европа - США в Минске, если Шубенкова туда пригласят. Потом уже должна быть Доха, где пройдет чемпионат мира", - сказал тренер.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Чебоксарах с 24 по 27 июля, чемпионат мира - в Катаре с 27 сентября по 6 октября.