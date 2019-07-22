Восстановление бойца ММА Олейника займет пять-шесть недель

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник может пропустить от пяти до шести недель из-за двойного перелома ноги. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

В ночь на воскресенье Олейник техническим нокаутом проиграл американцу Уолту Харрису на 12-й секунде поединка тяжелой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Позднее спортсмену диагностировали двойной перелом ноги.

"Пока операцию делать не стали, в понедельник врач примет решение. По предварительному прогнозу, восстановление может занять пять-шесть недель", - сказал собеседник агентства.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 57 побед, 13 поражений и одна ничья.