Клевцов удивлен, почему травмировавший бегуна Шубенкова Маклеод всегда избегает наказания

Шубенков 16 июня в Рабате стал победителем забега, на финише которого столкнулся с действующим чемпионом мира Маклеодом, который сбил россиянина, свалившись на его дорожку. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, из-за чего был вынужден пропустить этап "Бриллиантовой лиги" в американском Стэнфорде 30 июня и все последующие старты.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сергей Клевцов, личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, получившего серьезные травмы в июне на турнире в Марокко при столкновении со своим извечным соперником Омаром Маклеодом, не может понять, почему ямайский бегун всегда избегает дисквалификации. Об этом Клевцов сообщил ТАСС.

"Я не перестаю удивляться тому, как долго терпят безобразия, которые творит на дорожке во время бега Маклеод, - признался Клевцов. - Вчера на последнем этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне он забежал на дорожку соперника из Китая уже не одной, а обеими ногами. Почему никто не подает никаких протестов? В легкой атлетике обыкновенный бегун за линию наступит, и его наказывают, а тут товарищ не просто заступил на линию, а двумя ногами пробежал по чужой дорожке".

"Если тебя ставят на дорожку, соседствующую слева с дорожкой Маклеода, то бежать нормально невозможно, - продолжил собеседник ТАСС. - Думаю, что в основном эти нарушения не вызваны его желанием нечестным путем помешать сопернику показать высокий результат. Хотя, в противостоянии с Шубенковым может быть все иначе, ведь то, что произошло в середине июня в Марокко, случилось уже не в первый раз. Один раз Маклеод схватил Сергея за руку, а в Марокко, когда ямаец падал, он правую ногу выбросил вправо и свалился на дорожку Шубенкова".

Клевцов считает, что у Маклеода отвратительная техника бега. "Это полный беспредел, но никто никаких протестов не подает почему-то. Ладно, наша федерация сейчас бесправная, а остальные-то куда смотрят? Его нужно ставить на восьмую дорожку, чтоб со своим постоянным заносом вправо никому не мешал", - сказал личный тренер Шубенкова.

"Поймите, я не пытаюсь найти каких-то оправданий, тем более, что в Марокко Сергей тогда финишировал первым. Но просто очень обидно, когда вся огромная проделанная работа оказывается напрасной из-за проделок таких бегунов как Маклеод", - заключил Клевцов, чей спортсмен не сможет стартовать из-за полученных травм как минимум до третьей декады августа.