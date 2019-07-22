Клевцов удивлен, почему травмировавший бегуна Шубенкова Маклеод всегда избегает наказания

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сергей Клевцов, личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, получившего серьезные травмы в июне на турнире в Марокко при столкновении со своим извечным соперником Омаром Маклеодом, не может понять, почему ямайский бегун всегда избегает дисквалификации. Об этом Клевцов сообщил ТАСС.
Шубенков 16 июня в Рабате стал победителем забега, на финише которого столкнулся с действующим чемпионом мира Маклеодом, который сбил россиянина, свалившись на его дорожку. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, из-за чего был вынужден пропустить этап "Бриллиантовой лиги" в американском Стэнфорде 30 июня и все последующие старты.
"Я не перестаю удивляться тому, как долго терпят безобразия, которые творит на дорожке во время бега Маклеод, - признался Клевцов. - Вчера на последнем этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне он забежал на дорожку соперника из Китая уже не одной, а обеими ногами. Почему никто не подает никаких протестов? В легкой атлетике обыкновенный бегун за линию наступит, и его наказывают, а тут товарищ не просто заступил на линию, а двумя ногами пробежал по чужой дорожке".
"Если тебя ставят на дорожку, соседствующую слева с дорожкой Маклеода, то бежать нормально невозможно, - продолжил собеседник ТАСС. - Думаю, что в основном эти нарушения не вызваны его желанием нечестным путем помешать сопернику показать высокий результат. Хотя, в противостоянии с Шубенковым может быть все иначе, ведь то, что произошло в середине июня в Марокко, случилось уже не в первый раз. Один раз Маклеод схватил Сергея за руку, а в Марокко, когда ямаец падал, он правую ногу выбросил вправо и свалился на дорожку Шубенкова".
Клевцов считает, что у Маклеода отвратительная техника бега. "Это полный беспредел, но никто никаких протестов не подает почему-то. Ладно, наша федерация сейчас бесправная, а остальные-то куда смотрят? Его нужно ставить на восьмую дорожку, чтоб со своим постоянным заносом вправо никому не мешал", - сказал личный тренер Шубенкова.
"Поймите, я не пытаюсь найти каких-то оправданий, тем более, что в Марокко Сергей тогда финишировал первым. Но просто очень обидно, когда вся огромная проделанная работа оказывается напрасной из-за проделок таких бегунов как Маклеод", - заключил Клевцов, чей спортсмен не сможет стартовать из-за полученных травм как минимум до третьей декады августа.