КХЛ утвердила дресс-код для хоккеистов

ТАСС, 22 июля. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте лиги, по которому игроки команд должны приезжать на матчи в одежде формального стиля. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба КХЛ.

В соответствии с новыми изменениями, все игроки обязаны приезжать на домашние встречи в костюмах единого образца, предусматривающих пиджак, брюки, рубашку и галстук. Отмечается, что на гостевых матчах игрокам допустимо появляться в спортивной форме единого образца с символикой клуба, однако КХЛ рекомендует хоккеистам придерживаться одежды формального стиля. Ранее подобное правило распространялось лишь на тренерский штаб и обслуживающий персонал команд КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и омским "Авангардом".