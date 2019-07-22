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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Власенко: тренеры ватерпольной сборной России ведут себя несерьезно, жалуясь на зарплату

Глава Федерации водного поло России добавил, что тренерам не выделяют дополнительные денежные гранты
Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Тренеры женской сборной России по водному поло ведут себя несерьезно, жалуясь на низкую зарплату за работу с национальной командой. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава Федерации водного поло России Алексей Власенко.

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После поражения в четвертьфинале на чемпионате мира в Кванджу тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов заявил, что он и главный тренер команды Александр Гайдуков получают за работу нищенскую зарплату, в разы меньше 30 тыс. рублей.

"Тренеры у нас основную зарплату получают за работу в профессиональных клубах, в сборной России они состоят на ставке Центра спортивной подготовки. В клубах у них большие зарплаты, поэтому жаловаться на это несерьезно", - сказал Власенко.

Вместе с тем он сообщил, что федерация не выделяет тренерам дополнительные денежные гранты.

Под руководством главного тренера сборной Гайдукова и его помощника Белофастова сборная России завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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