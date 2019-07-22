Российские ватерполистки посетовали на невезение в матче с австралийками на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Российским ватерполисткам в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Австралии для победы не хватило удачи. Об этом они рассказали журналистам после окончания матча, который прошел в понедельник.

Сборная России уступила со счетом 7:9.

"Не реализовали большое количество моментов, по их числу значительно переиграли соперниц, но такое ощущение, что мяч словно сам вылетал из ворот, - сказала Евгения Иванова. - Нам сегодня очень сильно не повезло".

"В атаке у нас было много импровизации, в этом плане все было хорошо, но реализация подвела. Соперницы же, надо отдать им должное, очень хорошо попадали. Очень обидно, что проиграли, потому что мы сильнее и должны были побеждать", - добавила она.

Вратарь команды Анна Карнаух также отметила слабую реализацию команды. "В общем и целом результат говорит сам за себя, мы не прошли в четверку. Думаю, что австралийки победили и благодаря тактике: они успокаивали игру, останавливали ее, зная, что наша команда более опасна на контратаках", - заметила ватерполистка.

Россиянки завершат турнир матчами за 5-8-е места.