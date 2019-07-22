Борзаковский: российским легкоатлетам есть к чему стремиться после ЧЕ среди юниоров

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский считает, что российские спортсмены обладают необходимым резервом и им есть к чему стремиться после результатов на чемпионатах Европы среди спортсменов до 20 и 23 лет. Слова Борзаковского в понедельник приводит пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Чемпионат Европы среди легкоатлетов до 23 лет проходил с 11 по 14 июля в шведском городе Евле. Российские спортсмены, которые выступали на соревнованиях в нейтральном статусе, завоевали четыре медали - золотые награды получили Софья Палкина (метание молота) и Василий Мизинов (спортивная ходьба на 20 км), бронзовыми призерами стали Яна Смердова (спортивная ходьба на 20 км) и Елизавета Бондаренко (прыжки с шестом). Мировое первенство среди легкоатлетов до 20 лет проходило с 18 по 21 июля в шведском Буросе. Россияне стали обладателями четырех наград: золотые медали в активе Аксаны Гатауллиной (прыжки с шестом) и Полины Миллер (бег на 400 м), серебро завоевала Аделина Халикова (прыжки в длину), бронза досталась Наталье Спиридоновой (прыжки в длину).

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить руководство ВФЛА. В такой трудный момент президент [Дмитрий Шляхтин] изыскал возможность, чтобы оплатить перевозку шестов и возместить расходы на эту поездку многим членам нашей команды. Ребята выступили хорошо, на первенстве до 23 лет завоевали две золотые и две бронзовые награды. Сейчас в Буросе у нас четыре медали (две золотые, серебряная и бронзовые награды), и для всех эти медали - первые на официальном старте международного уровня", - сказал Борзаковский.

"Многие ребята остановились в шаге от пьедестала, это говорит о том, что есть резерв и есть к чему стремиться. А опыт, полученный здесь, при должной работе и серьезном подходе, принесет в будущем свои плоды. Есть замечания к мужскому многоборью, выступили очень слабо, ребята проиграли сами себе, выезжая на старты подобного уровня, они должны понимать и осознавать всю ответственность. Многим нужно сделать серьезные выводы и стремиться к лучшему", - подытожил главный тренер сборной.