СМИ: "Реал" предложил ПСЖ Бэйла и €90 млн за Неймара

ТАСС, 22 июля. Испанский футбольный клуб "Реал" направил предложение французскому ПСЖ о трансфере бразильского нападающего Неймара в обмен на игрока испанской команды Гарета Бэйла и доплату в размере €90 млн. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Неймар желает вернуться в испанскую "Барселону", в которой играл до перехода в ПСЖ, однако каталонский клуб выбыл из борьбы за футболиста, поскольку уже потратил €120 млн на переход французского форварда Антуана Гризманна. Отмечается, что "Реал" уже направлял предложение ПСЖ по трансферу 27-летнего бразильца, тогда клуб из Мадрида предложил колумбийского полузащитника команды Хамеса Родригеса и доплату. Теперь президент французского клуба Нассер аль-Хелаифи получил более выгодное предложение, оно было сделано две недели назад. Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что Бэйл близок к переходу в другой клуб.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019), завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года из английского "Тоттенхэма" за €101 млн (по данным портала Transfermarkt), контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне игрок провел за испанский клуб 42 матча во всех турнирах, забив 14 мячей и сделав шесть голевых передач. Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе "Реала". Нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.