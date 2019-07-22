Реабилитация мотогонщицы Нифонтовой после травмы на ралли "Шелковый путь" займет месяц

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Реабилитация российской мотогонщицы Анастасии Нифонтовой после травмы руки, которую она получила на ралли "Шелковый путь", займет еще месяц. Об этом она сказала журналистам в понедельник на пресс-конференции.

Нифонтова 10 июля снялась с ралли "Шелковый путь" из-за травмы, полученной в результате аварии на четвертом этапе. В общем зачете после трех этапов 40-летняя россиянка занимала 19-е место. В 2019 году впервые в истории ралли был введен мотоциклетный зачет.

"Эта ступенька, которая была на моем пути, была прописана в дорожной книге, но я увидела ее в последний момент по собственной вине, и не смогла продолжить гонку, потому что травма руки была серьезная, - сказала Нифонтова. - Очень обидно и жалко, хотелось пополнить коллекцию медалью финишера, я несколько лет выступала за то, чтобы мотозачет включили в "Шелковый путь". Все отметили, что мотогонка - это очень зрелищный спорт".

"Хорошо, что все обошлось, уже все нормально, я могу шевелить рукой. Еще месяц будет реабилитация, придется потрудиться в спортзале, и после этого сяду за мотоцикл. Ждите на следующем "Шелковом пути", теперь точно всегда буду участвовать", - добавила Нифонтова.

Нифонтова стала чемпионкой мира по кросс-кантри Международной мотоциклетной федерации (FIM) в 2015 году и вице-чемпионкой ралли-рейда "Дакар" - 2017 в женском зачете. В январе 2019 года она стала первой гонщицей, прошедшей "Дакар" без технической поддержки.