Ари верит в победу "Краснодара" в противостоянии с "Порту" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий "Краснодара" Ари верит в победу своей команды в противостоянии с португальским "Порту" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом 33-летний футболист рассказал ТАСС.

Жеребьевка прошла в понедельник. Первый матч состоится 6 или 7 августа в Краснодаре, ответная встреча пройдет 13 августа в Порту.

"Мы знаем о том, как важна эта игра, поэтому будем стараться сделать все, чтобы выиграть и пройти дальше. Меньше всего я хотел, чтобы нам попался "Порту". Это очень сильная команда, поэтому будет сложно, но я верю в победу в этом противостоянии", - сказал Ари.

"Краснодар" завоевал право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, заняв третье место по итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги. Клуб, образованный в 2008 году, впервые будет выступать в Лиге чемпионов.

"Порту" стал вторым по итогам прошлого сезона чемпионата Португалии. "Краснодар" ни разу не играл против португальских команд в официальных матчах.