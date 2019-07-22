Директор "Порту" назвал "Краснодар" непростым соперником для квалификации Лиги чемпионов

НЬОН /Швейцария/, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Португальскому "Порту" будет непросто в противостоянии с "Краснодаром" в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС после жеребьевки высказал директор скаутингового департамента португальского клуба Фернанду Гомеш.

Жеребьевка прошла в понедельник. Первый матч состоится 6 или 7 августа в Краснодаре, ответная встреча пройдет 13 августа в Порту.

"Это жеребьевка, мы должны играть с любым клубом, - сказал Гомеш. - Это непростой жребий, нас ждут тяжелые матчи. Долгий перелет - не очень хорошо для "Порту". Мы надеемся на победу, потому что хотим играть в групповом турнире Лиги чемпионов".

В составе "Порту" выступает бывший форвард "Спартака" Зе Луиш.

"Мы очень хорошо знаем российский футбол и "Краснодар", он может доставить сложности, но мы хотим играть в основной стадии. В "Краснодаре" надо опасаться коллектива, а не отдельных игроков, и мы будем фокусироваться на сопернике как команде, а не индивидуальностях. Знания Зе Луиша о "Краснодаре"? В этом нет ничего особенного - у нас раньше уже играли игроки из России", - отметил он.