МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пилот российской команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов отметил значимость своей победы в ралли "Шелковый путь" 2019 года. Об этом он сказал журналистам в понедельник на пресс-конференции.

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составил 3500 км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане. Экипаж под управлением Шибалова преодолел всю дистанцию гонки за 26 часов 1 минуту 40 секунд. Вторым в общем зачете грузовиков стал экипаж "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова (отставание 25 минут 22 секунды), третьим - еще один коллектив "Камаз-мастер" во главе с Айратом Мардеевым (+52:05).

"Для меня это восьмой "Шелковый путь", пару раз победа просто уходила из рук, и это первое место для меня лично очень значимо, - сказал Шибалов. - В целом по гонке - положительных эмоций море, спасибо организаторам, которые постарались на славу сделать маршрут: были новые точки, в том числе Байкал, горные участки, новые спецучастки в Монголии. И Китай, такой уже знакомый нам, но организаторы постарались сделать интересный маршрут, где пески были не такие сложные, чтобы за последние два дня как можно больше участников добралось до финиша. Немного удача была на моей стороне, остальные ребята тоже хорошо проехали гонку, где-то им меньше повезло, может желание поспособствовало, все-таки восемь лет к этому шел".

"Все участки сложные, но для меня особенно сложны оказались участки в Монголии, где были спецучастки по 450 км, которые мы преодолевали за четыре часа со скоростью 110 километров в час. Весь день ты в бешеной концентрации на бешеной скорости, если проморгал яму, то это сильно влияет на машину, нужно все контролировать, чтобы не было перегревов и других проблем. На "Дакаре" и других гонках у нас такого не случалось, чтобы целый день быть сосредоточенным", - добавил Шибалов.

Каргинов отметил, что все российские пилоты работают в команде. "У нас так заведено, что когда побеждает "Камаз", это частичка каждого, потому что у нас командная работа, у кого больше получается, на того делают больше ставки. Эмоции положительные, мы полностью удовлетворены этим результатом: новые впечатление, новые трассы, скоростные участки. Мы не стоим не месте, стараемся придумывать что-то новое, чтобы автомобиль мог ехать быстрее и организм выдерживал эти нагрузки", - сказал Каргинов.