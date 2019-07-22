Британский пловец Пити победил на дистанции 100 м брассом на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Британский пловец Адам Пити завоевал золото на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.
Пити преодолел дистанцию за 57,14 секунды. Серебро завоевал британец Джеймс Уилби (58,46), бронзу - китаец Янь Цзыбей (58,63). Россиянин Кирилл Пригода занял пятое место (59,09), Антон Чупков - восьмое (59,19).
В воскресенье в полуфинальном заплыве 24-летний Пити установил новый мировой рекорд (56,88).
Пити является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 100 м брассом, серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в комбинированной эстафете 4х100 м. В его активе пять золотых медалей чемпионатов мира и 12 - европейских первенств.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|14
|9
|2
|25
|2
|Россия
|9
|5
|1
|15
|3
|Австралия
|3
|1
|2
|6
|4
|Германия
|2
|1
|3
|6
|5
|Бразилия
|2
|0
|0
|2
|6
|США
|1
|4
|6
|11
|7
|Франция
|1
|3
|1
|5
|8
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|9
|Украина
|1
|0
|5
|6
|10
|Венгрия
|1
|0
|0
|1