Независимое агентство антидопингового тестирования за 3 месяца проверило 53 биатлониста РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) в течение трех последних месяцев проверило на допинг 53 российских биатлониста. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков, который входит в состав рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению СБР.

"Мы обсуждали дополнительное внесоревновательное тестирование, программа рассчитана до 31 октября. Три с лишним месяца еще будет проводиться это тестирование, оно идет по плану, - сказал Голиков. - По последним данным, ITA за период с последней нашей майской встречи с рабочей группой провело 56 тестирований наших спортсменов. Если я не ошибаюсь, в 53 случаях все прошло успешно - спортсмен был в обозначенном месте, а в оставшихся случаях тестирования не случилось из-за отсутствия спортсмена".

Голиков рассказал про ситуацию с оставшимися тремя спортсменами, которые не прошли тестирование. "Флажков пока никаких не вынесено, сейчас идет разбирательство. Может быть, существовали какие-то уважительные причины, фамилий мы не знаем. Но три пропуска из 56 я считаю хорошим результатом - раньше данные были хуже", - отметил он.

Дополнительное тестирование производится за средства СБР, подчеркнул Голиков. "Мы вынуждены изыскивать средства так или иначе, потому что это наши обязательства", - сказал он.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU и претендовать на проведение международных соревнований. Для восстановления прав национальной федерации необходимо выполнить 12 условий, которые были выдвинуты IBU. Вопрос статуса организации будет рассмотрен на внеочередном конгрессе IBU, который пройдет в Мюнхене с 18 по 20 октября.