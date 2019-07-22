Канадка Макнил победила на дистанции 100 м баттерфляем на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Канадка Маргарет Макнил завоевала золото на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

19-летняя спортсменка показала результат 55,83 секунды. Серебряным призером стала шведка Сара Шёстрём (56,22), бронзовым - австралийка Эмма Маккеон (56,61).

Россиянка Светлана Чимрова стала 11-й в полуфинальном заплыве и не смогла пробиться в финал соревнований.

Ранее Макнил стала бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Шёстрём является действующей олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров брассом, также она четыре раза побеждала на чемпионате мира на этой дистанции (2009, 2013, 2015, 2017).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.