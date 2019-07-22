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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Канадка Макнил победила на дистанции 100 м баттерфляем на ЧМ по водным видам спорта

Серебро выиграла шведка Сара Шёстрём, бронзу - австралийка Эмма Маккеон

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Канадка Маргарет Макнил завоевала золото на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

19-летняя спортсменка показала результат 55,83 секунды. Серебряным призером стала шведка Сара Шёстрём (56,22), бронзовым - австралийка Эмма Маккеон (56,61).

Россиянка Светлана Чимрова стала 11-й в полуфинальном заплыве и не смогла пробиться в финал соревнований.

Ранее Макнил стала бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Шёстрём является действующей олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров брассом, также она четыре раза побеждала на чемпионате мира на этой дистанции (2009, 2013, 2015, 2017).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай149225
2Россия95115
3Австралия3137
4Германия2136
5Бразилия2002
6США14611
7Франция1315
8Великобритания1225
8Канада1225
10Украина1056
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