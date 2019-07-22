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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Колесников не сумел пробиться в финал на 100 м на спине на ЧМ по водным видам спорта

Другой россиянин Евгений Рылов вышел в решающий заплыв со вторым временем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников не сумел пробиться в финал на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

В полуфинальном заплыве Колесников показал девятый результат (53,44 секунды). Другой россиянин Евгений Рылов вышел в финал со вторым временем (52,44). Лучший результат показал китаец Сюй Цзяюй (52,17).

Колесников является двукратным чемпионом мира на короткой воде, трехкратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем чемпионата Европы на короткой воде. Также он является действующим рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине (24,00).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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