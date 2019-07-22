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Лига Европы

Тульский "Арсенал" может сыграть с "Бней Иегудой" в случае выхода в третий раунд отбора ЛЕ

Для выхода в третий квалификационный раунд российскому клубу нужно по сумме двух матчей победить азербайджанский "Нефтчи"

НЬОН /Швейцария/, 22 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Арсенал" из Тулы в третьем отборочном раунде Лиги Европы может сыграть с "Бней Иегудой" из Израиля. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

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Туляки в прошлом розыгрыша чемпионата России заняли шестое место и впервые в своей истории попали в число участников еврокубков. Для выхода в третий квалификационный раунд Лиги Европы "Арсеналу" нужно по сумме двух матчей победить азербайджанский "Нефтчи". Первая игра второго раунда квалификации пройдет в Туле 25 июля, ответная - 1 августа в Баку.

Если "Арсенал" пробьется в третий раунд, то первый матч на этой стадии турнира проведет 8 августа дома, ответный - 15 августа на выезде. Победитель двухматчевого противостояния пройдет в раунд плей-офф квалификации, а проигравший завершит выступление на международной арене в сезоне-2019/20.

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