Костин ждет включения 50 м баттерфляем в программу ОИ, чтобы выступить в Лос-Анджелесе

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Российский пловец Олег Костин, завоевавший серебро на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира, ждет включения этой дисциплины в олимпийскую программу, что позволит ему выступить на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом он рассказал журналистам после соревнований.

Костин в южнокорейском Кванджу проиграл только американцу Калебу Дресселу.

"Надеюсь, я всех порадовал. Как вам неолимпийская дистанция 50 метров, понравилось? Сегодня получилось сделать практически все возможное, но Дрессела пока обогнать невозможно", - сказал Костин.

"Сейчас идут разговоры о том, что "полтинники" станут олимпийской дистанцией, надеюсь на это, - добавил пловец, которому в мае исполнилось 27 лет. - Хочу не уходить до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Хочу слетать в Америку, выступить там в составе команды и достойно представить страну. И по возможности вывезти на соревнования семью".

При этом спортсмен отметил, что также тренируется на олимпийской дистанции 100 м баттерфляем, однако там результаты у него не такие высокие.