{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по водным видам спорта

Ефимова с лучшим временем вышла в финал на 100 м брассом на ЧМ по водным видам спорта

Спортсменка из России показала результат 1 минута 5,56 секунды
Юлия Ефимова EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Юлия Ефимова
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Юлия Ефимова с лучшим временем вышла в финал на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

В полуфинале 27-летняя россиянка показала результат 1 минута 5,56 секунды. Второе время показала американка Лили Кинг (1.05,66), третье - японка Реона Аоки (1.06,30). Еще одна россиянка Анна Белоусова стала 13-й и не смогла пробиться в финал. Финальный заплыв состоится во вторник.

Ефимова является двукратным серебряным олимпийским призером Игр в Рио-де-Жанейро (2016) и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне (2012). Также она пять раз побеждала на чемпионатах мира. Она является семикратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой Европы на короткой воде и четырехкратной победительницей Универсиады в Казани в 2013 году.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
ЧМ-2019 по фехтованию
Памятная монета в 50 форинтов выпущена в Венгрии к чемпионату мира по фехтованию
Всего в оборот запущено 2 млн монет
Читать полностью