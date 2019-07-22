Памятная монета в 50 форинтов выпущена в Венгрии к чемпионату мира по фехтованию

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Памятную монету номиналом 50 форинтов выпустил Монетный двор Венгрии к чемпионату мира по фехтованию, который проходит в Будапеште. Всего в оборот запущено 2 млн монет плюс 12 тысяч - в сувенирной блистерной упаковке, сообщили ТАСС в оргкомитете турнира.

В настоящее время сувенирное издание монеты можно купить за три тысячи форинтов (€10). Особо удачливым монета может достаться бесплатно - болельщики могут выиграть одну из них, отвечая на вопросы викторины, организованной оргкомитетом соревнований.

Маскотом турнира стала пчелка-фехтовальщица Зума. Как ни странно, спортивное насекомое вызвало массу дебатов. Болельщики, что логично, разделились на три лагеря - кому-то в лапке Зумы видится шпага, кому-то - сабля, а кому-то - рапира. Однако как рассказали ТАСС специалисты фехтования, клинок больше всего напоминает небольшую рапиру.