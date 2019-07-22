Чупков считает рядовым событием мировой рекорд британца Пити на 100 м брассом

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Мировой рекорд британского пловца Адама Пити на дистанции 100 м брассом, установленный на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, не стал неожиданностью. Такое мнение журналистам высказал в понедельник чемпион мира на дистанции вдвое длиннее россиянин Антон Чупков.

Британский пловец Пити победил на дистанции 100 м брассом на ЧМ по водным видам спорта

Пити установил мировой рекорд в квалификационном заплыве, 24-летний спортсмен показал время 56,88 секунды, что на 0,22 секунды лучше его же предыдущего достижения.

"Естественно, это было ожидаемо. Он в хорошей форме подошел к чемпионату мира, и его рекорд нисколько не удивил, - сказал Чупков. - Уже несколько лет подряд эта дистанция остается за ним, последние десять лучших результатов - его".

Пити в итоге завоевал золотую медаль на этой дистанции, Чупков стал восьмым. Впереди у россиянина выступление на 200 м брасом. "Загадывать не буду, буду стараться", - заметил он.

Пити является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 100 м брассом, серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в комбинированной эстафете 4х100 м. В его активе пять золотых медалей чемпионатов мира и 12 - европейских первенств.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.