Гендиректор "Спартака" Цорн считает ФК "Тун" сильным соперником

НЬОН /Швейцария/, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн считает швейцарский "Тун" сильным соперником по третьему квалификационном раунду футбольной Лиги Европы. Об этом он рассказал ТАСС.

"Тун" стал соперником "Спартака" по итогам жеребьевки, прошедшей в понедельник.

"На этом уровне слабых команд не бывает, - сказал Цорн. - Несмотря на то, что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьезно готовиться и настраиваться на победу. Как и всегда".

В 2015 году "Спартак" по итогам двух встреч проиграл в квалификации Лиги Европы швейцарскому "Санкт-Галлену". "Матчи с "Санкт-Галленом"? Каждый опыт, который был, учитывается. Из ошибок и поражений делаются выводы, они переносятся на следующие матчи", - подчеркнул он.

Первый матч команд пройдет 8 августа в Туне, ответный - 15 августа в Москве. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации, проигравший завершит выступление на международной арене.