Все матчи Российской премьер-лиги планируют проводить с VAR со второй части сезона-2019/20

"Сейчас идет подготовка, чтобы начать конструировать центр VAR, - сказал Калошин. - Рассчитываем, что это будет со второй части текущего сезона. Тогда все матчи тура пройдут с использованием VAR. До этого у нас планируется до зимней паузы от одного до трех матчей [с VAR в туре], определение матчей - прерогатива Российского футбольного союза".

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Все игры каждого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), начиная со второй половины нынешнего сезона, планируется проводить с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом журналистам сообщил руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.

"Планируется, что определение матчей будет проходить во вторник. Тогда же будут определяться судейские бригады. В третьем туре хотим провести один матч с использованием VAR, но возможно будет и больше. Попробуем договориться с Союзом европейских футбольных ассоциаций и компанией Hawk Eye, чтобы дополнительный фургон с Лиги чемпионов мы могли использовать на матчах РПЛ".

Впервые в онлайн-режиме система VAR была использована на матче второго тура РПЛ сезона-2019/20 между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1) в воскресенье, однако главный арбитр матча Виталий Мешков ни разу лично не решил посмотреть видеоповтор.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России сезона-2018/19, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.