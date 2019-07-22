Кириленко: отбор к ЧЕ-2021 не будет легкой прогулкой для баскетболистов сборной РФ

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отборочный турнир к чемпионату Европы 2021 года не станет легкой прогулкой для баскетболистов сборной России - все команды подтянулись и стараются играть в современный баскетбол. Об этом ТАСС заявил в понедельник президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В понедельник в Мюнхене состоялась жеребьевка отборочного турнира, сборная России выступит в группе B. Россияне сыграют с командами Италии, Северной Македонии и Эстонии. Матчи отборочного турнира пройдут 17 и 25 февраля 2020 года, 23 ноября и 1 декабря 2020 года, 15 и 23 февраля 2021 года.

"Нам достались хорошие сборные. Италию представлять не надо - сильная европейская команда, не знаю, какой состав у них будет, но у итальянцев есть сильные, добротные игроки. Северная Македония - очень крепкая сборная. Про Эстонию много сказать не могу - знаю лишь, что "Калев" играет в нашей Единой лиге ВТБ, игроков эстонских не очень хорошо знаю, но как показывает практика, в Европе все сборные подтянулись и стараются играть в современный баскетбол".

"Прогулки легкой для нас не будет, но все в наших руках", - добавил глава РФБ.

Чемпионат Европы 2021 года пройдет с 17 по 29 августа в Грузии, Германии, Италии и Чехии, а матчи плей-офф будут проходить только в Германии, групповой этап состоится в Кёльне, плей-офф - в Берлине.

Сборная России побеждала на турнире один раз, также на счету российской команды серебряная и две бронзовые медали. Сборная СССР 14 раз становилась первой, трижды - второй и четыре раза - третьей. Советская команда является рекордсменом по количеству побед на турнире. В 2017 году российские баскетболисты успешно преодолели квалификационный раунд, заняв первое место в группе С, в финальной стадии турнира сборная России уступила в матче за третье место испанцам (85:93).