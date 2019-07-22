РФС будет генеральным подрядчиком системы видеоассистента рефери в России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) выступит в роли генерального подрядчика проекта системы видеоассистента рефери (VAR) в России. Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.

"Сам РФС будет в роли генподрядчика проекта, по моему мнению, это правильно, учитывая опыт других стран. Везде это делает сама федерация или лига, или совместно, особенно в тех случаях, когда техническим провайдером является Hawk Eye, нет такой страны, которая не заключила контракт с Hawk Eye. РФС не потребовалась помощь генподрядчика, он сам будет этим заниматься. Все партнеры уважаемы, и те, которые будут использоваться в каком-то аспекте, обязательно будет заключение договоров по какому-то сегменту с каким-либо субъектом", - сказал Калошин.