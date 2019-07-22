РФС будет генеральным подрядчиком системы видеоассистента рефери в России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) выступит в роли генерального подрядчика проекта системы видеоассистента рефери (VAR) в России. Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.
"Сам РФС будет в роли генподрядчика проекта, по моему мнению, это правильно, учитывая опыт других стран. Везде это делает сама федерация или лига, или совместно, особенно в тех случаях, когда техническим провайдером является Hawk Eye, нет такой страны, которая не заключила контракт с Hawk Eye. РФС не потребовалась помощь генподрядчика, он сам будет этим заниматься. Все партнеры уважаемы, и те, которые будут использоваться в каком-то аспекте, обязательно будет заключение договоров по какому-то сегменту с каким-либо субъектом", - сказал Калошин.
На прошлой неделе было объявлено, что телеканал "Матч ТВ" и компания Hawk Eye станут техническими подрядчиками системы видеоассистента рефери в России.
Впервые в онлайн-режиме система VAR была использована на матче второго тура РПЛ сезона-2019/20 между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1) в воскресенье, однако главный арбитр матча Виталий Мешков ни разу лично не решил посмотреть видеоповтор.
Во внутрироссийских соревнованиях система работала на четырех встречах 1/2 финала и в финале Олимп - Кубка России сезона-2018/19, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.