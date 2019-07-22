Руководство ФК "Тун" понимает, что "Спартак" будет фаворитом в паре квалификации ЛЕ

НЬОН /Швейцария/, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство швейцарского футбольного клуба "Тун" осознает, что фаворитом в предстоящих матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы будет российский "Спартак". Об этом ТАСС сказал спортивный координатор швейцарского клуба Доминик Альбрехт.

"Тун" стал соперником "Спартака" по итогам жеребьевки, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне в понедельник. Первый матч между командами пройдет 8 августа в Туне, ответный - 15 августа в Москве.

"Нам будет сложно играть против "Спартака", это клуб с большой историей и успехами в прошлом, - сказал Альбрехт. - Мы - небольшой клуб, который раз в несколько лет попадает в квалификацию Лиги Европы. Для нас эти матчи станут большим опытом. Конечно, мы попытаемся победить "Спартак", мы всегда выходим на матчи с такой целью, но мы являемся реалистами и понимаем, что не будем фаворитами в играх с российским клубом. В футболе возможно все, так что мы мотивированы на то, чтобы преподнести сюрприз".

"У нас в чемпионате самые долгие путешествия - три часа на автобусе, так что такой выезд станет для команды чем-то особенным. Но мы знаем, что нас ждет. Так что мы должны быть готовы к этому и лучшим образом подготовиться. В любом случае, это не должно стать оправданием", - добавил он.

"Наш клуб до этого почти никогда не играл на таких больших стадионах - у нас в Швейцарии самые большие арены, около 30 тыс. человек, у "Янг Бойз" и "Базеля", - отметил представитель швейцарского клуба. - В этом году мы играли в финале Кубка Швейцарии, тогда на трибунах было около 25 тыс. болельщиков, и это стало большим опытом для наших игроков. Для нас матч на "Открытие-Арене" (домашний стадион "Спартака" - прим. ТАСС) будет чем-то особенным, потому что у нас нет стадионов с такой вместимостью".