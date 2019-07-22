Стали известны соперники женской сборной России по квалификации ЧЕ-2021 по баскетболу

ТАСС, 22 июля. Женская сборная России по баскетболу сыграет с командами Швейцарии, Боснии и Герцеговины и Эстонии в отборочном турнире к чемпионату Европы 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Жеребьевка состоялась в понедельник в Мюнхене. Россиянки сыграют в группе С. Квалификационные матчи будут сыграны с 10 по 18 ноября 2019 года, с 8 по 16 ноября 2020 года и с 31 января по 8 февраля 2021 года.

Всего в квалификации участвуют 33 команды, разделенные на девять групп. Команды проведут по две встречи с каждым соперником, одну дома и вторую - на выезде. Победители групп и пять лучших команд, занявших второе место, выйдут в финальный раунд чемпионата Европы 2021 года. Для определения пяти лучших команд будут учитываться только результаты встреч с первой и третьей командой группы.

В новейшей истории сборная России трижды побеждала на чемпионате Европы (2003, 2007, 2011), три раза завоевывала серебряные медали турнира (2001, 2005, 2009) и дважды становилась бронзовым призером (1995, 1999). В 2019 году россиянки уступили испанкам (54:78) в четвертьфинале чемпионата Европы.

Чемпионат Европы пройдет во Франции и Испании летом 2021 года.