Калошин заявил, что в РПЛ не будет дефицита судей, способных работать с VAR

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не будет страдать из-за дефицита арбитров, способных работать с системой видеоассистента рефери (VAR). Об этом в понедельник журналистам заявил руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.

"На матче работают один судья, два ассистента, один резервный судья и два видеоассистента, то есть на каждую игру требуется шесть арбитров. Планируется, что с введением VAR-центра все судьи будут лицензированы IFAB [Международным советом футбольных ассоциаций] из списка работающих на матчах РПЛ. Планируется, что функции второго видеоассистента будут выполнять ассистенты судьи. Судей нам хватит однозначно, сто процентов, потому что будет функционировать VAR-центр", - сказал Калошин.

"Сейчас у нас девять лицензированных IFAB судей (судей, которые могут работать в поле с VAR в онлайн-режиме), пять VAR-видеоассистентов, которые могут работать в фургоне и комнате в боевом режиме, и шесть AVAR - вторых видеоассистентов. Плюс еще работают реплей-операторы", - добавил он.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России сезона-2018/19, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.