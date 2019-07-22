В Екатеринбурге открыли ледовую арену, построенную на призовые за победу в Ночной лиге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Ледовая арена, построенная на призовые за победу команды "Авто" в Ночной хоккейной лиге, открылась в понедельник в Екатеринбурге. Об этом сообщил в Instagram в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В Екатеринбурге сегодня открыли новый уникальный спортивный объект - ледовую арену "Авто" в микрорайоне Солнечный. Тут есть любопытная предыстория. В 2016 году команда "Авто" выиграла в Ночной хоккейной лиге и получила из рук президента РФ Владимира Путина сертификат на 100 млн рублей на строительство новой ледовой арены. Мы подключили ресурсы государственной программы Свердловской области, помогали наши предприниматели, и вот арена готова", - написал губернатор.

Арена "Авто" включает в себя здание крытого катка на два полноценных ледовых поля, где могут заниматься 600 спортсменов в возрасте от 5 до 16 лет, и гостиницу-интернат для иногородних атлетов.

"Здесь будут тренироваться самые талантливые хоккеисты из разных муниципалитетов Свердловской области. Появление этой арены - замечательный пример сотрудничества бизнеса, власти и общества", - добавил Куйвашев.

В 2016 году команда "Авто" стала победителем пятого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Любитель 40+ Лига чемпионов", обладателем главного трофея Ночной хоккейной лиги - Кубка Крутова - и гранта Министерства спорта РФ в сумме 100 млн рублей на строительство крытого ледового катка.

Арена "Авто" - вторая ледовая арена, построенная на деньги, выигранные уральскими командами в Ночной хоккейной лиге. В Екатеринбурге уже действует "Дацюк-Арена", построенная на призовые за победу команды "Неоплан" в Ночной хоккейной лиге в 2014 году. Появится и третья площадка - в 2019 году победу в лиге одержал екатеринбургский любительский клуб "Скон-Урал", сейчас идет подготовка к строительству арены.

О Ночной хоккейной лиге

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения. Участие в Фестивале Ночной хоккейной лиги могут принять все желающие из всех регионов России.

Фестиваль Ночной хоккейной лиги проходит в два этапа: отборочный и финальный. Отборочные соревнования проводятся с сентября по апрель в субъектах Российской Федерации по трем дивизионам: "Любитель 40+", "Любитель 18+ Лига Мечты", "Любитель 18+ Лига надежд". Финальный турнир с участием победителей отборочного этапа в регионах с 2013 года неизменно проходит в Сочи.