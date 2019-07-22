Левников обслужит матч второго квалификационного раунда Лиги Европы "Партизани" - "Шериф"

ТАСС, 22 июля. Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым обслужит первый матч между албанским "Партизани" и молдавским "Шерифом" в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного рефери назначены Валерий Данченко и Андрей Веретешкин, четвертым судьей - Василий Казарцев. Встреча пройдет в Тиране 25 июля.

Последним матчем, на котором работал Левников, была встреча чемпионата России "Ростов" - "Спартак" (2:2) 20 июля. В понедельник на пресс-конференции по итогам тура руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что Левников ошибся, поскольку должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику столичной команды Зелимхану Бакаеву. "Ростов" ранее обратился к руководству РФС с просьбой отстранить от работы Левникова.

Российский арбитр Алексей Еськов рассудит матч между голландским "Утрехтом" и клубом из Боснии и Герцеговины "Зриньски", который пройдет 25 июля в Нидерландах. Его ассистентами станут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков, Михаил Вилков назначен четвертым арбитром.