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Футбол в России

РФС во вторник проведет совещание по инциденту после матча "Ростов" - "Спартак"

После игры второго тура чемпионата России в Ростове произошла стычка между болельщиками "Спартака" и сотрудниками ОМОНа
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проведет специальное совещание во вторник, на котором будет обсуждаться инцидент со стычкой болельщиков московского "Спартака" и сотрудников ОМОНа после матча с "Ростовом". Об этом журналистам на пресс-конференции по итогам тура заявил заместитель главы департамента по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Сафонов.

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Матч второго тура чемпионата России по футболу "Ростов" - "Спартак" (2:2) состоялся на "Ростов-Арене" 20 июля. После игры болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. 

"Пока еще полная картина не сложилась, сегодня мы направили запросы в "Ростов", на стадион, чтобы нам предоставили полную информацию, также дополнительно запросили комментарий правоохранительных органов Ростова-на-Дону, - сказал Сафонов. - Почему стюарды были в масках? Это первый вопрос, который мы поставили перед "Ростовом", клубы сами устанавливают дресс-код для стюардов, в регламенте не прописано, что стюарды не имеют права скрывать свое лицо, но мы даже не предполагали, что такое вообще когда-либо произойдет, теперь мы задумаемся об этом. На завтра в РФС запланировано совещание, которое будет посвящено данному инциденту".

Также Сафонов прокомментировал, почему сотрудники производили задержания не на выходе с трибун, а в подтрибунном помещении. "Задержания на стадионе происходят обычно именно в подтрибунном помещении, у полиции есть особые инструкции на этот счет", - добавил Сафонов.

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