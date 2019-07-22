Приоритетной задачей ФК "Сочи" является улучшение транспортной доступности стадиона

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Улучшение транспортной доступности стадиона "Фишт" для комфорта болельщиков является приоритетной задачей футбольного клуба "Сочи". Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор ФК "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Первый домашний матч "Сочи" в Российской премьер-лиге (РПЛ) во втором туре с петербургским "Зенитом" прошел в воскресенье на стадионе "Фишт", гости выиграли со счетом 2:0. Матч в Сочи посетили более 35 тыс. зрителей, что стало рекордом стадиона для российских соревнований.

"В ближайшее время нашей приоритетной задачей будет улучшение транспортной доступности стадиона. Мы сделаем все, чтобы пребывание болельщиков на арене стало максимально комфортным", - сказал Рубашко.

Встреча началась в 21:30 мск. Рубашко пояснил, что время начала матчей определяет РПЛ, а сам он считает позднее начало не самым плохим вариантом.

"Играть в Сочи днем, когда солнце печет, просто вредно для здоровья футболистов, поэтому вечернее время - не самый плохой вариант. Несмотря на дождливую погоду и позднее время начала игры, стадион был практически полным. Это лишний раз подтверждает, что в городе любят футбол", - отметил директор, поблагодарив зрителей за поддержку.

"Сочи", проиграв два стартовых матча, идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре клуб сыграет 27 июля на выезде с "Краснодаром".