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Летние олимпийские виды спорта

Колобков пожелал успеха женской сборной России по регби-7 в борьбе за олимпийскую лицензию

В воскресенье национальная команда стала победительницей чемпионата Европы
Министр спорта РФ Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков пожелал женской сборной России по регби-7 успешно выступить в квалификационном турнире, где будут разыграны последние путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Слова Колобкова приводит пресс-служба ведомства.

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В воскресенье женская сборная России стала победительницей чемпионата Европы по регби-7. В финале второго этапа турнира, который проходил в Харькове, россиянки со счетом 12:7 победили команду Франции. На первом этапе во французском Маркусси сборная России стала второй. Россиянки и француженки набрали равное количество очков, однако российская команда заняла первое место благодаря лучшей разнице результативных действий по итогам турнира.

"Очень рад за наших девчонок, они достойны победы. Сейчас я им желаю хорошо отдохнуть перед борьбой за олимпийскую лицензию. Предстоит большая работа, серьезная подготовка. И я желаю нашим регбисткам успеха", - сказал Колобков.

На квалификационном турнире в Казани, который завершился 14 июля, сборная России не сумела получить прямую путевку на Олимпийские игры и поборется за нее в июне 2020 года в утешительном отборочном турнире, место проведения соревнований будет определено позднее.

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РоссияКолобков, Павел АнатольевичЛетние олимпийские виды спорта
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