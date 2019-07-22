Объекты ЧМ-2018 задействуют для форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Район Стрелки, где расположен стадион, на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, станет центром проведения международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в 2019 году в Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет недостатка в площадках для проведения мероприятия. Центром, безусловно, станет Стрелка, где расположен стадион "Нижний Новгород". Также мы намерены максимально активно задействовать другие объекты инфраструктуры, созданные к чемпионату мира по футболу", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам Никитина, предполагается, что форум посетят более 2 тыс. участников. "Особое внимание уделяется событийному наполнению форума, причем как для участников, так и для жителей региона. Спорт становится значимой частью жизни для все большего количества людей, и это обязательно нужно учитывать при организации", - отметил Никитин.

Он добавил, что сейчас власти региона совместно с Минспортом РФ ведут работу над концепцией и событийным наполнением форума.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары и другие города. В 2018 году форум проводился в Ульяновске, его участниками стали около 3 тыс. человек.