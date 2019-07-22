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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Пловец Хортон получает угрозы от болельщиков после бойкота фотосессии с Сунь Яном на ЧМ

После церемонии награждения на дистанции 400 м вольным стилем австралиец отказался от совместного фото призеров и ушел в подтрибунное помещение
Мак Хортон, Сунь Ян и Габриэле Детти EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Мак Хортон, Сунь Ян и Габриэле Детти
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 22 июля. Австралийский пловец Мак Хортон получает угрозы в свой адрес после того, как отказался фотографироваться и жать руку китайскому спортсмену Сунь Яну, который выиграл на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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В аккаунте австралийца в Instagram под одной из фотографий стали появляться комментарии со стороны болельщиков, носящие негативный и угрожающий характер.

Сунь Ян одержал победу, показав результат 3 минуты 42,44 секунды. Хортон стал вторым (3.43,17), третьим финишировал итальянец Габриэле Детти (3.43,23). После церемонии награждения Хортон отказался от совместного фото призеров и ушел в подтрибунное помещение.

В феврале трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено добиться пересмотра этого дела.

На Олимпийских играх 2016 года Хортон опередил Сунь Яна на дистанции 400 м вольным стилем.

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АвстралияКитайЧМ-2019 по водным видам спорта
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