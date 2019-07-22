Боксер Гассиев награжден премией "Звезда бокса"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев награжден премией "Звезда бокса" за бой с кубинцем Юниером Дортикосом. Церемония награждения состоялась в понедельник в рамках Международного дня бокса на Красной площади в Москве.

"Хочу всех поздравить с Международным днем бокса. Это молодой праздник. Но зная, что здесь находится много людей разного поколения и разных национальностей, могу с уверенностью сказать, что бокс объединяет", - заявил председатель высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексей Рубежной.

Уроженец Владикавказа Гассиев нокаутировал Дортикоса в феврале прошлого года в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В финале турнира россиянин уступил украинцу Александру Усику.